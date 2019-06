Se estiver por Coimbra não perca o Festival de Fados

O Encontros Festival de Fados promete animar Coimbra nos dias 15 e 16 de junho. Este evento gratuito decorrerá em diversos pontos centrais da cidade dos estudantes, tanto na baixa como na alta.

São duas tardes e duas noites em que as serenatas de rua vão encher a cidade do conhecimento com música que faz parte da sua história.

Entre os grupos presentes destaque para o Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, constituído por antigos estudantes da Universidade de Coimbra. O coro dirigido pelo maestro Rui Paulo Simões, caracteriza-se pela interpretação coral da “canção de Coimbra”, cuja qualidade tem valido a conquista de vários prémios em competições internacionais.

O Fado ao Centro é outro dos projetos de referência a atuar no festival. No espetáculo que os seus músicos propõem está toda a tradição, mas está também o presente e o futuro da alma coimbrã, única e sem tempo. Em palco, o espírito a que os músicos se entregam é o da verdadeira e genuína serenata de Coimbra. Querem encontrar-se com todos quantos vierem ouvi-los.

Mas não só de fado de Coimbra se faz este festival. Beatriz, uma das maiores promessas do fado em Portugal, nasceu em Coimbra, mas a vida levou-a às casas de fado de Lisboa. Agora regressa à sua terra natal e traz consigo o fado da capital.

Confira o programa completo do festival em baixo: