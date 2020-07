Se estiver no Porto visite o restaurante Astória

Ciclos fecham-se para que outros se abram. Os últimos tempos foram desafiantes para todos, mas o Restaurante Astória, localizado no Hotel InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, olha para o futuro de forma confiante. Nasce, assim, o novo Astória: um espaço totalmente renovado, com novos menus, ambiente informal e descontraído, e a mesma qualidade de sempre.

O restaurante Astória está instalado no Palácio das Cardosas desde 1911 e desde sempre se distinguiu pela sua localização privilegiada, pela cozinha criativa e moderna e pela qualidade dos seus produtos. Este espaço quebra os preconceitos de qualquer um que o visite sobre os típicos restaurantes de hotel, nomeadamente no que diz respeito ao ambiente e aos sabores portugueses. Agora, neste novo capítulo de vida do Astória, estas características são mais evidentes do que nunca.

Ao comando do Chef Paulo Leite há mais de um ano, a cozinha do Astória vai agora oferecer duas cartas distintas, ideais para todas as horas do dia: Brunch e Jantar.

“Consideramos que chegou a altura de reposicionar a nossa oferta, tornando o Astória um restaurante menos formal, mais descontraído, onde se possa desfrutar de uma refeição de qualidade e sentir-se “em casa”. Para isso, implementamos novos menus e tornamos o restaurante num espaço mais moderno”, refere Carlos Teixeira, Diretor.

Quando pensamos em Brunch na cidade do Porto, o restaurante Astória é um dos primeiros nomes que vêm à cabeça. Com as novas recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), o formato buffet foi substituído por menus de Brunch à carta. As sugestões vão desde o fixo Menu Brunch das Cardosas, que inclui sumo de laranja natural, iogurte com fruta e granola ou panquecas à escolha, ovos à escolha, café americano ou chá, por 15€/pax.

Se não conseguir resistir e quiser provar mais iguarias desta carta repleta da verdadeira comfort food, poderá escolher ainda alguns dos Bagels de assinatura do restaurante (de salmão, frango ou rosbife), panquecas, french toast, mousse de abacate, saladas (de manga e camarão ou César), atum tataki, uma variada seleção de ovos (omeletes de claras, Benedict, Royal, Florentine, com abacate e sourdough), prego no pão, hambúrguer e ainda dois clássicos do carvão: bife da vazia Black Angus com espargos grelhados e tentáculos de polvo. Os mais gulosos não ficam esquecidos e podem terminar o seu Brunch com baba de camelo, mousse de chocolate, crème brulée ou crumble de maçã. O Brunch funcionará agora de segunda a domingo, das 10h30 às 18h30.

O jantar no Astória começa às 19h30. Neste novo menu, destacam-se entradas como salada de polvo, agrião e requeijão de cabra; atum grelhado com burrata; tártaro de carne; berbigão com milhos fritos; cavala fumada na casa com pepino e ostras de Aveiro ao natural.

Diretamente do carvão, chegam à mesa uma seleção de peixes do dia, lombo de bacalhau, lavagante e tentáculo de polvo, e ainda um leque de escolhas variado nas carnes, com opções como Ribeye, Rubia Galega – Txuleton, Black Angus – Vazia, Waygu – Vazia e Presa de porco Bísaro. Para acompanhar qualquer um destes pratos, poderá optar por sabores tipicamente portugueses, como o arroz de ervilhas e coentros, as favas à portuguesa, os espargos, a batata frita caseira, as migas de espinafres, feijão-frade e broa de milho ou saladas (de tomate e cebolinho ou de batata fria, iogurte e maionese).

Numa noite especial, porque não provar um Chef’s Special? Com as opções de arroz malandro de peixes de lavagante, slow roast de perna de cordeiro com cassoulet de favas e batata sauté ou Schnitzel de vitela, a escolha pode ser complicada, mas será sempre acertada.

Por fim, para terminar a noite da forma mais doce, nas sobremesas realçam-se a banana grelhada no carvão com avelãs tostadas e mousse de chocolate; o ananás dos Açores grelhado com sorvete de manjericão e côco ou o soufflé de mirtilo de Sever do Vouga e gelado de iogurte.

Seguindo o conceito “Farm to Table”, o restaurante vai promover produtos orgânicos e de origem portuguesa, respeitando a sua sazonalidade, apoiando, assim, fornecedores locais e agricultores.

Apostando na tendência atual, o Astória aderiu ao take-away através das plataformas Glovo e Uber Eats. A partir de agora, já pode ter em sua casa um Brunch durante toda a semana ou pratos vindos diretamente do carvão.

Para o novo Astória, de paredes verdes, madeiras, um jardim suspenso, plantas, e repleto de luz natural, o objetivo é continuar a ser uma referência na cidade Invicta. Assumindo agora um conceito de maior proximidade, informalidade e descontração, o restaurante do Hotel InterContinental Porto – Palácio das Cardosas irá oferecer a todos os clientes uma experiência cheia de vida e cor, que combina na perfeição com a zona do Porto em que se localiza.