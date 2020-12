Se estiver no Porto no Natal aqui fica uma ideia

Com a chegada da época mais mágica e especial do ano, o Crowne Plaza Porto e o SOMOS Restaurant & Lounge associaram-se para lhe proporcionar o melhor programa para o Natal: uma ceia e um almoço imperdíveis, que poderá completar com uma estadia repleta de conforto. Esta quadra festiva promete sabores únicos e momentos inesquecíveis em plena Avenida da Boavista.

Para celebrar o Natal na cidade do Porto com os que lhe são mais próximos, o Crowne Plaza Porto e o SOMOS Restaurant & Lounge são a aposta ideal para desfrutar de bons momentos de convívio e para criar memórias intemporais. Seguindo todas as diretrizes da Direção Geral de Saúde no que diz respeito às medidas de segurança e à lotação máxima permitida, o Hotel de cinco estrelas e o Restaurante apresentam um menu para os dias 24 e 25 de dezembro, que pode ser complementado com uma noite num dos maravilhosos quartos duplos, com o pequeno-almoço e o estacionamento incluídos.

Para dar início à Ceia de Natal, no dia 24 de dezembro, o menu apresenta no couvert uma Seleção de mariscos cozidos: Camarão, Percebes, Recheio de sapateira, Salmão fumado “caseiro”; Presunto de Chaves marinado e Azeitonas marinadas; de seguida, propõe como entrada fria Salmão fumado caseiro e Tostas de brioche e Creme fraiche com funcho; e um Creme de gambas com cebolinho para a sopa. O tradicional Bacalhau não pode faltar na mesa de Natal do SOMOS Restaurant & Lounge, seguido de um prato de carne único, Naco de novilho angus “Premium”, puré de couve-flor trufado e mescla de alface. Para finalizar este maravilhoso jantar, uma mesa repleta de doces natalícios: Bolo-rei, Rabanadas, Leite-creme queimado, Toucinho-do-céu, Pão-de-ló de Alfeizerão, Pastéis de nata, Aletria, Mexidos de Vila Real, Arroz doce à moda de Oliveira do Hospital, Trouxas-de-ovos, Mousse de chocolate, Pudim Abade de Priscos, Frutas laminadas, Salada de fruta, Café e Pastel de nata com canela.

No dia de Natal, o almoço será servido em formato buffet assistido começando com as entradas frias e saladas como Camarão, Gambas, Sapateira recheada, Ostras ao natural, Espetadas de polvo com maionese de cebolinho, Camarão crocante com sweet chili, Tiradito de bacalhau marinado, César de frango, Salmão marinado, e muito mais. Seguidamente, poderá encontrar nas entradas quentes pratos da cozinha tradicional portuguesa como Amêijoas à “Bulhão Pato”, Pataniscas de bacalhau, Mexilhão à marinheira, Seleção de enchidos grelhados, Bolinhos de bacalhau, Rissóis de carne e de camarão, Croquetes de carne, Chamuças, Bôla de carne. Nas especialidades quentes pode encontrar Canja de galinha, Lombo de dourada braseada, “beurre blanc” puré de batata, “Roupa velha”, Cabrito assado no forno aos sabores tradicionais, Posta de vitela grelhada, milhos crocantes e molho da posta, que podem ser acompanhada com Arroz de forno e Legumes do mercado. A trinchar na sala, é ainda possível degustar o Perú recheado. Para os que não resistem a uma bela sobremesa, no menu estão sugestões tipicamente natalícias, como as rabanadas, os sonhos e o leite-creme queimado, entre outros doces conventuais A este buffet de sobremesas junta-se ainda uma tábua de queijos nacionais e estrangeiros, tal como o café e o Bolo-rei.

Venha experienciar um momento de partilha e convívio, rodeado dos que lhe são mais queridos, num ambiente único e com uma mesa recheada das mais saborosas iguarias.