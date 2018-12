Se estiver no Porto no dia 1 leve os miúdos ao Sea Life

O SEA LIFE Porto começa 2019 com uma surpresa para os seus visitantes. No dia 1 de janeiro, as crianças até aos 12 anos têm entrada gratuita no aquário da cidade do Porto. Um convite irresistível para as famílias que se encontrem pelo norte do país na Passagem de Ano e que desejam começar o ano com o pé direito.

Mas há mais: o SEA LIFE Porto inaugura neste dia, 1 de janeiro, o evento “Mares Jurássicos”, que convida miúdos e graúdos para uma viagem no tempo até à era do Jurássico e que pretende dar a conhecer curiosidades com milhões de anos de história sobre o fundo dos oceanos.

Ao longo do mês de janeiro, na zona das Piscinas Rochosas do aquário portuense, vão ser realizadas diariamente várias palestras sobre fósseis, que pretendem desvendar inúmeras curiosidades sobre os “vestígios” da vida que se podem encontrar na natureza.

Há também um “Fossil Dig” para os arqueólogos em miniatura. Neste aquário, os mais novos podem fazer as suas próprias escavações, desenterrar fósseis e descobrir amonites, trilobites, fetos, conchas bivalves, camarões, bolachas do mar e búzios.

Para completar a programação “Mares Jurássicos”, há um novo quizz adaptado à temática do tempo geológico, e que convida os miúdos a descobrir em que período aparecem alguns dos embaixadores da casa, como tubarões, raias, tartarugas, medusas, anémonas e nautilus. E podem ainda entreter-se também com os desenhos e figuras para colorir, alusivos à temática. A exposição pode ser visitada até ao dia 3 de fevereiro.

De mencionar que no dia 1 de janeiro o SEA LIFE Porto está aberto das 14h00 às 19h00. A última entrada acontece às 18h15.