Se estiver no Porto na Páscoa leia isto

A evocação da Páscoa na Casa da Música, no Porto, faz-se com obras de referência construídas sobre um dos textos religiosos mais comoventes de sempre: o Stabat Mater, que descreve as dores de Maria aos pés da cruz, contemplando a agonia do seu filho.

Pergolesi e Dvořák foram dois dos compositores que se debruçaram sobre este texto inspirador, com obras magníficas aqui interpretadas por destacados solistas internacionais, junto de quatro agrupamentos residentes da Casa da Música – Orquestras Sinfónica e Barroca, Coro e Coro Infantil.

