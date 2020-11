Se estiver no Porto marque já o seu brunch na Boavista

O SOMOS Restaurant & Lounge, localizado na Avenida da Boavista, no Porto, organiza uma edição muito especial do brunch à vista este fim-de-semana. Das 10h30 às 12h30 pode desfrutar dos melhores sabores da avenida, agora com uma novidade.

Referência na cidade do Porto, o brunch do SOMOS Restaurant & Lounge do hotel Crowne Plaza é o motivo ideal para tornar a sua manhã de Domingo num momento especial. Com mais de 40 opções na carta, o brunch à vista na Boavista tem agora uma novidade imperdível: pizzas cozinhadas no momento!

Com as recomendações da Direção-Geral de Saúde asseguradas, o brunch é servido em doses individuais. O menu é composto por pastelaria de pequeno-almoço (Crepes e panquecas; Doces e compotas tradicionais; molho de chocolate, maple sirup; bolo “caseiro”; queijadinhas de laranja; torta de laranja; fruta fresca variada; variedade de iogurtes: pedaços e aromas, de cereais e de pão) por elementos frios; tábua de queijos selecionados e de charcutaria; salmão fumado; camarão cozido; Brie panado com compota de figo; bola de carne tradicional; Empadas caseiras; quiche variadas; trouxas de alheira com puré de cogumelos; rosbife de vitela com mostarda de Dijon e por várias saladas desde quinoa, a legumes, como grega ou até beterraba), por pratos quentes (uma sopa ou creme; um prato (peixe ou carne); uma pizza artesanal a servir na mesa; ovos Benedict; mini hambúrgueres de novilho, queijo flamengo, compota de cebola) e, para terminar, os doces não podem faltar (bolo ópera; tiramisu; mousse de manga; mousse de chocolate negro; tarte de picado de abelha; pastéis de nata; Pudim de caramelo; cheesecake de citrinos e shot de panna cotta de café).

A melhor refeição do dia pode ser acompanhada por café americano, leite, chá, chocolate, variedade de sumos de frutas e água mineral sem gás.

O brunch à vista na Boavista tem um preço de 27,50€ por pessoa e o estacionamento é gratuito.

Com frutas e legumes vindos diretamente da horta urbana, projeto implementado pela Noocity em 2017, e também recorrendo a produtores locais, os pratos encaixam na perfeição com o conceito de cozinha mediterrânica: pura, natural e saudável, sempre com o toque português nos sabores.