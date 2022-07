Se estiver no Porto leve os miúdos ao Sea Life

Um navio pirata encalhou no aquário portuense e a tripulação trouxe muitos animais, um mapa para desvendar e o temido monstro das quatro cabeças. O Festival de Verão está de volta ao Sea Life Porto, de 11 de julho a 7 de agosto, e promete animar as famílias.

Nem só de praia se faz um verão em grande. Nestas férias, o maior aquário do Norte do país também é passagem obrigatória! Os piratas “tomam conta” do Sea Life Porto num festival ao ar livre com muitas atividades para miúdos e graúdos.

Até 7 de agosto, durante a semana, os “bandidos do mar” montam uma aldeia no parque exterior, onde as crianças poderão conhecer os papagaios do convés e outras aves de rapina, além de animais mais conhecidos do público como cães, cabras, galinhas, coelhos, ovelhas e outros. Proporcionando, desta forma, o contacto entre os animais e as crianças e criando momentos inesquecíveis.

Já aos fins de semana, o programa incentiva à criatividade dos mais novos com a realização de oficinas de gravura com o tema “Mapa virado do avesso”, desafinado os miúdos a desenhar o mapa, que revelará as rotas por onde os piratas podem viajar e que monstros irão enfrentar para encontrar o tão desejado tesouro. Entre o canto das sereias e os polvos gigantes, há outra criatura marinha que os piratas mais temem na viagem de descoberta das ilhas desertas: o monstro de quatro cabeças. Na oficina de escultura as crianças são convidadas a dar forma ao monstro que assusta quem navega pelos sete mares.

Enfrentar monstros e piratas é sinónimo de diversão no Festival de Verão do Sea Life Porto, onde podem ser visitadas, ainda, outras espécies marinhas como tartarugas, raias, tubarões e pinguins. O aquário está aberto das 10h às 18h de segunda a sexta, e das 10h às 19h ao fim de semana. Não perca a oportunidade de se divertir em família e planeie já a sua visita!