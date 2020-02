Se estiver em Portugal leve os miúdos a ouvir as canções da Maria

As Canções da Maria, projeto infantil criado por Maria de Vasconcelos com o objetivo de facilitar a aprendizagem escolar, vai estrear-se nos Coliseus.

O espetáculo terá lugar no Coliseu do Porto AGEAS dia no 8 de março e passa pelo Coliseu de Lisboa no dia 15.

No decorrer do espetáculo Maria, Mathias, Mathilde e Manon vão mostrar várias canções, poemas, lengalengas e muitas curiosidades, ao mesmo tempo que passam por temáticas escolares tão interessantes como a História de Portugal, o Corpo Humano, a Língua Portuguesa e a Matemática.

Maria desde sempre foi vista com a sua guitarra às costas a fazer canções a torto e a direito e foi com a entrada das suas filhas na escola que começou a compor sobre as mais diversas disciplinas para que elas pudessem brincar ao mesmo tempo que aprendiam com mais facilidade. Tudo é mais fácil a cantar.

As Canções da Maria, que contam com três CD+DVD+Livro com ilustrações de Nuno Markl, chegam agora aos grandes palcos dos Coliseus, com dois espetáculos absolutamente brilhantes desenhados para conquistar os mais novos e os adultos. Ninguém vai ficar indiferente.