Se estiver em Lisboa… Seleção feminina aterra quinta-feira

A seleção portuguesa feminina de futebol, eliminada da fase de grupos do Mundial2023 ao empatar a zero com os Estados Unidos, tem chegada prevista a Lisboa às 12h35 de quinta-feira.

O conjunto das ‘quinas’ parte na quarta-feira de Auckland, onde aterrou em 12 de julho, às 20h30 locais (09h30 de Lisboa), fazendo escala no Dubai, de onde parte para a capital portuguesa às 07h25 locais (04h25 de Lisboa).

A viagem desde o Dubai até Lisboa será de pouco mais de oito horas.

O estreante Portugal foi afastado do Mundial2023 ao acabar o Grupo E no terceiro lugar, com quatro pontos, ficando a um dos Estados Unidos, bicampeões mundiais em título, e a três dos Países Baixos, que na última ronda ‘cilindraram’ o Vietname por 7-0.

A formação comandada por Francisco Neto começou com um desaire por 1-0 face às neerlandesas, em Dunedin, depois venceu o Vietname por 2-0, em Hamilton, e, a fechar, empatou a zero com os Estados Unidos, no Eden Park, em Auckland.

Para rumar aos ‘oitavos’, Portugal precisava de bater as norte-americanas, o que esteve perto de conseguir, já que, aos 90+1 minutos, a suplente Ana Capeta, acabada de entrar, atirou ao poste esquerdo, no que foi a melhor oportunidade de todo o jogo.

Ainda assim, as ‘navegadoras’ cumpriram uma estreia muito positiva, conseguindo os primeiros golos, a primeira vitória e competir com as duas finalistas da última edição, os Estados Unidos e os Países Baixos, sendo que apenas sofreram um golo.

Se a bola rematada pela jogadora do Sporting tivesse entrado, Portugal estaria agora a fazer as malas para a Austrália, onde, como segundo do Grupo E, defrontaria, em princípio, a Suécia, em 06 de agosto, em Melbourne.

Em termos oficias, a seleção lusa volta a jogar em 23 de setembro, dia em que defronta a França, em encontro da primeira jornada do Grupo 2 da primeira edição da Liga das Nações feminina, marcado para o Stade du Hainaut, em Valenciennes.