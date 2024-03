Se estiver em Lisboa no Dia do Pai…

É com um menu de Brunch poderoso e delicioso que o InterContinental Lisbon recebe todos os super-pais.

O espaço estará decorado à altura deste dia e de acordo com o tema, preparado para transmitir a energia e a positividade das maravilhosas personagens que moldam esta data. O Super-Brunch foi pensado para divertir e agradar o paladar dos miúdos e graúdos, contando ainda com um posto de pinturas faciais onde cada um se transformará no seu herói favorito.

Para adoçar ainda mais este encontro de figuras míticas, vai estar disponível uma diversidade de doces. Os fãs de chocolate vão adorar o Cheesecake de Oreo e as Cookies de Chocolate e Alperce, já os heróis com gosto pela tradição, poderão optar pelo Pudim Abade de Priscos e a Ópera Tradicional. Para os que precisam de ganhar força para as próximas missões têm ao seu dispor Bombocas de Manga ou Lima e Iogurte Grego com Ananás Marinado e Gel de Limão e Tomilho. Caso já estejam prontos para combater podem ainda ir buscar reforço às Barras de Cereais com Bagas de Gogi e Gengibre e às Power Balls de Tâmara e Cajú picante que, além de darem uma motivação extra, ainda são vegan.

Mas os especiais não acabam por aqui. Como num Brunch não podem faltar os elementos salgados, o Chef preparou uma Super Sandwich com Pulled Smoked BBQ Porc Cheeks em Bolo Lêvedo, Maionese de Tomilho, Limão, Trufa e Cornichons e ainda uma opção vegetariana, um Green Veggie Wrap de Espinafres, Abóbora Assada, Pimentos Padrón e Molho Tzaziki. Desta vez, os famosos ovos têm um twist e chegam ao menu duas opções de Ovos Double Benedict. Será ainda possível contar com a habitual Live Station de Panquecas, Crepes e Waffles e a sua panóplia de molhos e topping à escolha. Para que os mais pequenos se sintam num verdadeiro filme de ação, podem divertir-se com os vários jogos da Nintendo Switch, na Playing Corner e ainda com um animador que promete momentos de grande diversão.

No dia 17 de março, das 12h00 às 16h00, todos os caminhos vão dar ao Super-Brunch no InterContinental Lisbon. Celebre o Dia do Pai em família com este menu especial, pelo valor de 48€ por pessoa, com estacionamento incluído e no qual as crianças até aos 12 anos (inclusive) têm um desconto de 50%.