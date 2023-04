Se estiver em Lisboa festeje a Páscoa no InterContinental

O primeiro sentido a despertar é o paladar e nada como um buffet completo para reunir a família e criar momentos inesquecíveis. Para começar, o hotel sugere uma seleção de saladas e pratos frios como ovos recheados, salmão com espargos e balantine tradicional de coelho.

Mas o principal aroma que chama a atenção ao olfato é o do cabrito assado no forno, que faz parte dos pratos quentes, assim como a canja de pato, os raviolis de vieira e camarão e o caril de coco com romanesco e cogumelos.

E se a Páscoa é conhecida por ser uma doce celebração, aqui não poderia ser diferente. Nas sobremesas poderá deliciar-se com o tradicional folar de Páscoa ou provar o delicioso ovo de Chocolate de Snickers. Na verdade, pode experimentar os dois e ainda o pão de ló de Ovar, o tiramisù de morango, o cheesecake de alperce e mirtilo e muitos mais.