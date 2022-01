Se está temporariamente cá fora pode votar na mesma

O voto antecipado para a eleição da Assembleia da República para os eleitores recenseados em território nacional que se encontrem temporariamente deslocados no estrangeiro, decorre entre os dias 18 e 20 de janeiro nas embaixadas e postos consulares.

Este modelo de votação destina-se aos eleitores que se encontrem deslocados por uma das seguintes razões:

– Por inerência do exercício de funções públicas ou privadas;

– Em representação oficial de seleção nacional, organizada por federação desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva;

– Enquanto estudante, investigador, docente e bolseiro de investigação em instituição de ensino superior, unidade de investigação ou equiparada reconhecida pelo ministério competente;

– Doente em tratamento;

– Eleitores que acompanhem ou vivam com os eleitores mencionados nos quatro pontos anteriores.

Os eleitores que reúnam as referidas condições podem votar antecipadamente nas embaixadas e dos postos consulares, devendo apresentar, no momento da votação, o Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou outro documento identificativo, como carta de condução ou passaporte, e indicar a sua freguesia de inscrição no recenseamento eleitoral.

A lista dos locais de voto antecipado no estrangeiro está publicada na página da Comissão Nacional de Eleições.