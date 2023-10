Se está em Portugal, prepare-se para o mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomenda a todos os cidadãos que evitem deslocações desnecessárias na quinta-feira devido à previsão de chuva e vento forte, consequência da passagem da depressão Aline pelo continente.

Em conferência de imprensa, o segundo comandante da ANEPC, Miguel Cruz, disse que vão ser enviados SMS de alerta à população para o agravamento do estado do tempo a partir de hoje, mas sobretudo na quinta-feira.

“Relativamente às deslocações, aquelas que forem possíveis de evitar deverão ser evitadas amanhã [quinta-feira]. Naturalmente, as questões relacionadas com os aspetos laborais devem ser vistas com as respetivas entidades patronais, caso a caso”, disse.

Apesar das previsões de níveis de precipitação particularmente elevados se centrarem na quinta-feira, na região norte poderá ainda verificar-se alguma quantidade de precipitação na sexta-feira, “mas para valores mais normais”.

Ainda segundo a proteção civil, na terça-feira, aquando da passagem da depressão Babet, verificaram-se 2.060 ocorrências no continente, sobretudo relacionadas com queda de árvores e inundações de vias públicas, que não causaram vítimas.

No entanto, duas pessoas ficaram desalojadas e estão a ser acompanhadas pela proteção civil municipal no concelho de Castro Marim, devido problemas no telhado de uma residência, provocados pelo vento forte.

Portugal continental vai ser afetado pela depressão Aline, que transporta uma massa de ar quente, húmida e instável, que vai trazer precipitação forte e rajadas de vento que poderão superar os 100 quilómetros/hora e agitação marítima.

Devido à previsão de chuva e vento fortes, o IPMA emitiu aviso laranja para os 18 distritos do continente.