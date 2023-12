Se está em Portugal, olhe para o céu

A Força Aérea Portuguesa vai sobrevoar algumas regiões de Portugal continental, no domingo, como forma de desejar um feliz Natal “a partir dos céus”, através de uma parelha de F-16M e dos helicópteros AW119 Koala e EH-101 Merlin.

Em comunicado, a Força Aérea indicou que esta ação será desenvolvida com “um voo de treino de manutenção de capacidades dos seus militares para reforçar o compromisso de salvaguarda da integridade de todo o território nacional, pelo cumprimento de missões de vigilância, policiamento e defesa aérea”.

Os votos da Força Aérea de um feliz Natal, “a partir dos céus”, vai passar por algumas zonas de norte a sul de Portugal continental durante o dia de domingo.

A parelha de aeronaves F-16M prevê sobrevoar os concelhos e vilas de Nazaré (11:02), Peniche (11:06), Caldas da Rainha (11:08), Rio Maior (11:10), Santarém (11:13), Entroncamento (11:16), Tomar (11:17), Abrantes (11:20), Castelo Branco (11:26), Covilhã (11:31), Guarda (11:34), Vila Nova de Foz Coa (11:39), Miranda do Douro (11:46), Macedo de Cavaleiros (11:51), Mirandela (11:53), Lamego (11:59), Castro Daire (12:01), Águeda (12:06), Cantanhede (12:08), Figueira da Foz (12:11), Leiria (12:15) e Monte Real (12:16).

Segundo a Força Aérea, o helicóptero AW119 Koala vai sobrar a zona sul do país da parte da manhã e a zona norte da parte da tarde.

Na zona sul, a viagem aérea começa no aeroporto de Beja (10:30), seguindo para Ferreira do Alentejo (10:35), Santiago do Cacém (10:50), Sines (10:55), Odemira (11:07), Monchique (11:21), Portimão (11:26), Albufeira (11:33), Faro (11:41), Tavira (11:49), Vira Real de Santo António (11:54), Mértola (12:09), Serpa (12:19) e Beja (12:26), voltando para onde descolou (12:30).

Na zona norte, o helicóptero AW119 Koala parte às 15:00 da Base Aérea N.° 8 (BA8), localizada em Maceda, em Ovar, distrito de Aveiro, com um percurso que passa por Vila Nova de Gaia (15:15), Porto (15:20), Guimarães (15:45), Braga (16:00), Ponte de Lima (16:10), Viana do Castelo (16:25), Vila do Conde (16:35) e Foz do Porto (16:45), regressando à BA8 (17:00), de acordo com a Força Aérea.

O helicóptero EH-101 Merlin vai sobrevoar Setúbal (11:00), Cascais (11:27), Ericeira (11:34) Torres Vedras (11:40), Vila Franca de Xira (11:47) e Santa Iria de Azoia (11:51), também para “desejar a todos um feliz Natal”.