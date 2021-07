Se está em Mindelo já pode tomar banho

A praia do Mindelo, em Vila do Conde, reabriu este sábado a banhos depois de a qualidade da água ter voltado aos valores normais, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

A praia foi interdita a banhos na quinta-feira depois de uma análise feita pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à qualidade da água ter revelado “valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência”.

Uma nova análise, que confirmou que “os valores microbiológicos se encontravam novamente dentro dos parâmetros de referência”, permitiu que a Capitania do Porto de Vila do Conde, em articulação com a APA, levantasse assim a proibição e desse indicações para que fosse hasteada a bandeira verde na praia.