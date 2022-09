“Se elas querem tric tric eu vou dar”

“Tric tric” é o terceiro álbum de Ricardo Mateus. A nova aposta do cantor é composta por 12 temas musicais com diferentes registos.

A editora Espacial avança em comunicado que Ricardo Mateus assume “uma mudança no registo musical, em que os ritmos latinos e ‘dançáveis’ ganham maior preponderância”.

O seu novo álbum inclui os temas que tem vindo a preparar ao longo dos últimos anos, alguns deles já apresentados, como é o caso de “Encosta, encosta”, “Eu dou-lhe uma”, “Mi corazón” ou “Só pega de empurrão”.

Aos temas já conhecidos do público juntam-se canções como “Essa morena”, “É uma loucura” ou “Vem viver a vida”, um dueto com Sandra Cardoso, e o single de apresentação que dá nome a este disco, “Tric tric”.

Com uma carreira assinalável na música portuguesa, foi desde os 15 anos que o “chamamento” dos palcos ecoava na cabeça de Ricardo Mateus, mas por motivos familiares, esse não foi o caminho escolhido inicialmente.

No entanto a persistência e por um acaso natural, começou a fazer pequenas participações em atuações de outros artistas populares, permitindo-lhe amadurecer e construir um caminho profissional que o traz até aos dias de hoje, como um dos intérpretes mais aplaudidos pelo público português.

Um dos seus grandes pilares, foram as palavras proferidas pela sua avó, uns meses antes de falecer, que o fizeram prometer que seguiria e lutaria de forma a concretizar o seu sonho no mundo da música independentemente do resultado que daí adviesse.

Ricardo Mateus cumpriu a promessa, e por consequência, dedicou-lhe um tema, o qual deu título ao seu primeiro álbum. Depois da estreia musical rapidamente se tornou conhecido como “cantor das rosas” pelo facto de oferecer rosas às senhoras nos seus concertos.