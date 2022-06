Se é fã de Subarus este fim de semana é em Felgueiras

O “Encontro Nacional 2022 do Clube Subaru Portugal – ScoobyPT, decorre este fim de semana, dias 4 e 5 de junho, em Felgueiras. No evento já estão inscritos mais de 70 Subarus, e cerca de 160 pessoas.

Em declarações ao jornal Felgueiras Magazine, Marco Costa, diretor do Clube Subaru Portugal, disse que “as expectativas para o evento são altas, pois temos condições fantásticas dadas pela Câmara Municipal de Felgueiras, e por isso, temos tudo para ter excelentes resultados”.

Marcos Costa revela ainda que “o clube irá fazer o percurso de Santa Quitéria, por onde passou o Rali de Portugal”, proporcionado à população felgueirense um momento de “espetáculo”, pois acima de tudo estes eventos são “para os associados se divertirem”.

O Clube Subaru Portugal nasceu em novembro de 2000, comemorando em novembro deste ano, 22 anos de existência.

Programa completo:

Sábado, dia 04 de Junho de 2022

9:30 às 10:30 – Check-in ao evento no Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro

10:00 – Visita guiada ao Mosteiro de Pombeiro, 1º e 2º grupo

11:00 – Visita guiada ao Mosteiro de Pombeiro, 3º e 4º grupo

12:00 – Saída em caravana para o Jardim do Miradouro de Santa Quitéria

12:15 – Exposição de viaturas no Jardim do Miradouro de Santa Quitéria

12:30 – Almoço no restaurante “Columbinos”

14:00 – Briefing aos participantes

15:00 – Percurso de demonstração em Santa Quitéria

18:30 – Saída em caravana para o Hotel “B&B Felgueiras”

18:45 – Estacionamento no Parque da Praça Dr. Machado de Matos

20:30 – Jantar no restaurante “Columbinos”

22:00 – Cerimónia de agradecimentos

23:00 – Estacionamento no Parque da Praça Dr. Machado de Matos

Domingo, dia 05 de Junho de 2022

8:30 às 9:30 – Pequeno almoço no Hotel B&B Felgueiras

10:00 – Saída em caravana para Passeio ao Confurco

10:35 – Paragem para reportagem fotográfica

11:00 – Visita ao Museu do Rali de Fafe

13:00 – Almoço opcional em restaurante a designar

15:30 – Fim do evento