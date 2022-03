Se costuma ir a Portugal pela Ryanair leia isto

A Ryanair anunciou, esta terça-feira, que vai avançar para a redução de frota no aeroporto de Lisboa, no verão, “uma vez que o Governo português não agiu” para libertar “slots” da TAP, e vai cancelar 19 rotas da Portela para o verão.

Em comunicado, a companhia aérea irlandesa disse que, “uma vez que o Governo português não agiu”, “foi forçada a reduzir o número de aeronaves baseadas em Lisboa, de sete para quatro, para o verão 2022, provocando o cancelamento de cinco mil voos, 900 mil passageiros e de 19 rotas de Lisboa para o verão 2022”.

A Ryanair acrescentou também que aqueles cancelamentos vão levar à “perda de 150 empregos bem pagos”, no aeroporto de Humberto Delgado.

“Lamentamos este inconveniente desnecessário para todos os passageiros destes voos cancelados e a perda de 19 rotas devido ao bloqueio de ‘slots’ não utilizados pela TAP no verão de 2022, em Lisboa”, apontou o presidente executivo, Michael O’Leary, citado na mesma nota.

A companhia aérea de baixo custo (“low cost”) apelou duas vezes ao primeiro-ministro, António Costa, para que fossem libertados “slots” (faixas horárias) não usados pela TAP até 4 de março, indicando que, se tal não acontecesse, teria de cancelar rotas.

“Os nossos últimos esforços para pedir ajuda ao primeiro-ministro, António Costa, resultaram num total de zero respostas”, lê-se no comunicado enviado hoje.

No entanto, a Ryanair disse que as três aeronaves e as 19 rotas perdidas irão regressar a Lisboa em outubro de 2022, para a programação de inverno, “uma vez que possui ‘slots’ suficientes no inverno” para aqueles voos.