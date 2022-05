Se andar por Viseu no Dia da Criança…

As piscinas do Complexo Desportivo Príncipe Perfeito, em Viseu, vão abrir portas já no próximo dia 1 de junho. Após o interregno motivado pela pandemia de covid-19, o complexo de piscinas, localizado no Complexo Desportivo Príncipe Perfeito, em Viseu, está pronto para receber milhares de utentes que em cada ano frequentam o espaço dotado de piscinas exteriores e escorregas, cumprindo todas as diretivas de segurança.

Para que os momentos de lazer sejam ainda mais apelativos, o complexo dispõe de um bar onde poderão ser realizadas refeições ligeiras, tirando partido por completo do tempo de permanência no espaço, que estará aberto a partir do dia 1 de junho, de segunda-feira a domingo, entre as 10h00 e as 20h00.

Os alunos com idade até aos 14 anos e que frequentem escolas do concelho de Viseu beneficiam, no dia 1 de junho, de entrada grátis desde que compareçam em grupos organizados, e devidamente acompanhados pelos respetivos professores. Só assim serão válidas as ofertas de entrada para usufruírem no dia da abertura do mega espaço de lazer.