Se andar pelo Porto vá provar o brunch de Natal

Com o restaurante Friends Kitchen decorado a rigor e com deliciosas iguarias natalícias, o brunch de Natal chega a 20 de novembro ao Holiday Inn Porto – Gaia. Rabanadas com Calda de Vinho do Porto, Sonhos com Calda de Mel ou Aletria são algumas das opções disponíveis.

O espírito mágico do Natal invade o hotel Holiday Inn Porto – Gaia já a partir de 20 de novembro com um brunch recheado de novos e especiais pratos natalícios, especialmente no buffet de sobremesas, onde os doces típicos desta época festiva são as estrelas principais.

Prepare-se para uma experiência imersiva, contando, como habitual, com os clássicos de pequeno-almoço: seleção de pão e tostas, mini pastelaria ou croissants fazem parte das opções e onde o destaque são as panquecas de canela.

Poderá ainda usufruir de uma variedade de saladas, folhados, queijos e charcutaria, e também de uma seleção de pratos quentes como salsichas, cogumelos, bacon e ovos mexidos. A pedido, poderá também desfrutar de ovos Benedict e ovos à Florentina.

No buffet de sobremesas sobressaem os sabores tradicionais desta celebração: Rabanadas com Calda de Vinho do Porto, Sonhos com Calda de Mel, Aletria, Bolo de Chocolate ou Leite Creme.

O brunch está disponível aos domingos, das 12h00 às 15h00 pelo valor de 26 euros por pessoa (sem bebidas incluídas) e as crianças dos 3 aos 12 anos pagam apenas 50%.