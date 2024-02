Se andar pelo Porto vá ao cinema… na Casa da Música

Nascido na Casa da Música há mais de uma década, o ciclo Invicta.Música.Filmes assume o desígnio de atrair cinéfilos para a música e melómanos para o cinema, projetando ano após ano fitas de épocas e correntes distintas com acompanhamento musical in loco, de 17 a 20 de fevereiro.

Em 2024, fá-lo através de três propostas muito apelativas, uma das quais, em rigor, não representa o conceito mais convencional de cine-concerto, porque prescinde do grande ecrã. No entanto, dado estarmos a falar de uma verdadeira gala de Hollywood, poucos serão os espetadores que, ao confrontarem-se com o repertório musical interpretado pela nossa Orquestra Sinfónica, não formarão profusas imagens mentais de cada filme a que ele está associado. Alguns dos mais notáveis artífices desses sons são John Williams (Guerra das Estrelas, Parque Jurássico, A Lista de Schindler), Nino Rota (O Padrinho), Henry Mancini (Hatari!) ou Erich Korngold (Robin Hood).

Já o Remix Ensemble retoma um clássico do cinema mudo português, O Táxi 9297 (1927), do jornalista Reinaldo Ferreira, celebrizado como Repórter X, num cine-concerto para o qual Igor C. Silva criou uma imaginativa banda sonora contemporânea, em resposta a uma encomenda de 2020 da Casa da Música e da Philharmonie do Luxemburgo.

Mas tudo começa num evento do Serviço Educativo intitulado Vejam Bem, onde são exibidos e musicados ao vivo vários filmes de animação com chancela do Centro Lúdico da Imagem Animada (Anilupa), uma valência da Associação de Ludotecas do Porto que se dedica à produção de obras criadas por crianças de escolas da região.