Se andar pelo Dão e gostar de vinhos leia isto

O evento, integrado na 12.ª edição do Dão Primores, realiza-se pela primeira vez neste formato. Provas comentadas de vinhos do Dão e da Borgonha, gastronomia regional, passatempos e muito mais fazem parte do programa. A entrada é gratuita.

O Solar do Vinho do Dão será o palco das “Spring Tastings”, uma iniciativa organizada pela CVR do Dão e que se realiza pela primeira vez, neste formato. O evento, que está integrado na 12.ª edição do Dão Primores, promete desvendar as melhores notas e perfis das grandes criações do Dão, em conjunto com produtores da região e da Borgonha Francesa, durante a tarde de sábado, dia 21 de maio.

As “Spring Tastings” convidam a participar em várias provas com 18 produtores da Região, provas comentadas, e provas da melhor gastronomia com os restaurantes Home Sushi Viseu, Palace e Taberna da Milinha. Além disso, poderá ganhar prémios no passatempo 360º Video Booth. A Anda Ver Viseu também se junta à iniciativa para mostrar marcas portuguesas de edições limitadas. E, claro, não faltará boa música para animar a tarde com o Dj Gryzzler.

Durante a iniciativa serão entregues os prémios da 12.ª edição do Concurso “Os Melhores Vinhos do Dão no Produtor – Colheita de 2021”.

A entrada no evento é livre e a aquisição do copo de prova tem o valor de cinco euros. Para assistir às provas comentadas deverá efetuar aqui a sua inscrição.