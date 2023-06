Se andar pela região de Felgueiras participe na Color Run

A já tradicional Color Run do São Pedro, em Felgueiras, está agendada para o próximo dia 17 de junho, sábado. O início da animação está marcado para as 16:30, e a prova será às 18 horas. Esta já é a maior Color Run da região, e uma das maiores do país.

O número de participantes nesta iniciativa tem vindo a aumentar de ano para ano, e nesta edição a Comissão de Festas espera a presença de milhares de pessoas.

O ponto de encontro será as Portas da Cidade, onde será instalado um palco. Este ano a Color Run do São Pedro “com mais e melhores surpresas para animar todos os participantes”, disse Carlos Moreira, membro da Comissão de Festas do São Pedro, ao Felgueiras Magazine.

Entre muitas surpresas da edição deste ano da Color Run, teremos um trio elétrico num super camião, 5 pórticos de passagem com muita cor e música, animação com mascotes e um magnífico final com música e dois canhões de espuma.

A Comissão de Festas promete para este ano “mais e melhores surpresas para animar todos os participantes, e um final de tarde muito divertido numa prova que agrega todas as fachas etárias”.