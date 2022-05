Se anda por Santarém vá ao Velha Sounds

O festival Velha Sounds é um novo evento dedicado à música eletrónica que, nesta sua primeira edição, terá como cabeça de cartaz Sara Santini.

Sara Santini é uma DJ natural do Porto, mas anda “a dar música” por esse mundo fora. Com milhares de seguidores nas redes sociais, a DJ número 1 portuguesa é a única de terras lusas a fazer parte do ranking que elege os melhores DJ’s do mundo, sendo atualmente a número 63 do mundo, a número 42 da Europa.

O festival conta ainda com o DJ Gonçalo Henriques que é diretor de programas da RES FM e DJ residente do Respública, em Santarém.