Se anda por Portugal com o seu bebé

O projeto Concertos para Bebés já anunciou as cinco cidades que vão receber, em 2023, os 11 novos programas musicais. A iniciativa que pertence à companhia “Musicalmente”, fundada e dirigida por Paulo Lameiro, vai passar por cinco cidades com 34 espetáculos.

Nos concertos, dedicados aos bebés dos 0 aos 3 anos, os bebés são tratados como público de hoje e de agora e, por esse motivo, foram os primeiros a incluí-los nas programações principais das salas de concertos.

O dia 8 de janeiro marca o arranque da nova programação, com “4 Cordas, Tantos Colos”, em Leiria, com a violinista Ana Pereira como convidada. O mesmo programa musical vai ser apresentado em Coimbra no dia 15.

“Tantas Cordas, Quanta História”, estreia em fevereiro com interpretação de Ana Castanhito e Helena Raposo, e o uso de harpa e teorba. A atuação pode ser vista em Leiria, no dia 5, em Coimbra a 12, Marinha Grande a 18 e Sintra a 19 de fevereiro.

Ao longo do ano os espetáculos irão passar por Leiria, sede da companhia, Marinha Grande, Coimbra, Sintra e Loulé. Contam ainda com instrumentistas, bailarinos e criadores de outras áreas como convidados e têm estreia no início de cada mês no Teatro Miguel Franco, em Leiria. Luísa Sobral, Surma e Gil Gonçalves são alguns dos nomes presentes.

No site oficial pode ser consultada toda a informação relativa aos espetáculos, bem como assuntos relacionados com a bilheteira.