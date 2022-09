Se anda por Lisboa não perca esta vista

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, o Amoreiras 360° Panoramic View e o Museu da Água – Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras juntam-se para a realização de visitas conjuntas aos dois espaços.

No dia 23 de setembro, os visitantes poderão explorar estes pontos de interesse de forma totalmente gratuita.

As Jornadas Europeias do Património realizam-se anualmente e são uma iniciativa do Conselho da Europa e da União Europeia, envolvendo mais de 50 países e procurando sensibilizar a importância da salvaguarda do Património. Representam a celebração da solidariedade internacional, do diálogo e da diversidade culturais. Todos os anos, cada país disponibiliza um programa de atividades a nível nacional e gratuito para o público.

Ao juntar-se a esta iniciativa, o Amoreiras 360° Panoramic View, pretende dar a conhecer o vasto património lisboeta, contribuindo para uma aproximação entre o público em geral, a cultura e história nacional, ao criar momentos de interação privilegiados e ricos em conhecimento.

As visitas gratuitas realizam-se no dia 23 de setembro, às 18h e às 18h30, respetivamente, em grupos de 30 pessoas.