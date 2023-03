Se anda por Guimarães vá ver os robôs

O Laboratório de Automação e Robótica (LAR) da Universidade do Minho e a botnroll.com promovem de quinta-feira a sábado, dias 30 de março a 1 de abril a RoboParty 2023, com quase 100 equipas provenientes de todo o país.

O evento pedagógico ensina a criar/construir robôs móveis autónomos de forma simples e animada. Esta 15ª edição decorre no pavilhão desportivo do campus de Azurém, em Guimarães. O público tem entrada livre.

A maioria dos participantes é da faixa etária dos 15 aos 18 anos, sendo que o mais novo tem 11 anos e o menos novo tem 64 anos. No início do evento, as equipas recebem um kit em peças do robô “Bot’n Roll One A”. Segue-se a formação básica em eletrónica, programação e mecânica para permitir a construção do protótipo, num ambiente de entreajuda e com apoio permanente de 80 estudantes maioritariamente de Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores. Na sexta-feira e sábado há desafios robóticos, onde os participantes põem os seus robôs à prova, para demonstrar as suas capacidades. Os quatro desafios são: Obstáculos, Race of Champions, Fun Challenge e Dança, sendo que este último decorre no sábado às 14h30 e tem sempre muito público, pela sua espectacularidade. A prova Fun Challenge continua a ter surpresas para os participantes e os robôs não são 100% autónomos e vão precisar da destreza do seu mestre.

No final do evento os participantes levam os robôs consigo para casa ou para a escola para continuarem a aprender.

Ao longo dos três dias non-stop (os jovens trazem saco-cama), há múltiplas atividades lúdicas e desportivas, como apresentação de gadgets, DJ, atuação da Tuna Feminina de Engenharia da UMinho e da Afonsina – Tuna de Engenharia da Universidade do Minho, Aula de Pilates, lançamentos de basquetebol (e muitas outras actividades) e ainda “internet wireless”. Desde o seu início em 2007 a RoboParty já contou com mais de 6500 jovens entusiastas com vontade de se divertir a aprender eletrónica, programação e mecânica”, afirma Fernando Ribeiro, professor da Escola de Engenharia, que coordena esta iniciativa.