Se anda por Fafe celebre a Senhora das Graças

Com o último fim de semana de Agosto chega o dia principal das festividades em honra de Nossa Senhora das Graças.

Apesar da pandemia que não permitiu uma festividade com as atividades populares e recreativas, Nossa Senhora das Graças continua a ser louvada e venerada pelas centenas de peregrinos que diariamente participam nas celebrações religiosas e lhe pedem as mais variadas graças.

O dia principal da festa é domingo, 29 de agosto. Às 8 horas haverá Salva de Morteiros. A Eucaristia Solene de Festa em Honra de Nossa Senhora das Graças irá realizar-se pelas 11 horas, presidida pelo Reverendíssimo Arcebispo de Évora, Francisco José Senra Coelho (Devoto de Nossa Senhora das Graças e amigo desta comunidade paroquial de São Tomé de Travassós), concelebrada pelo pároco Manuel Oliveira e solenizada pelo Grupo Coral Nossa Senhora das Graças, o qual é dirigido pela organista Verónica Costa e acompanhado pela clarinetista Ângela Freitas. À tarde, pelas 18 horas, realiza-se uma celebração Mariana e pelas 19 horas haverá uma sessão de fogo de artifício assinalando o encerramento das festividades.

As festividades iniciam, anualmente, no primeiro domingo de Agosto e estendem-se ao longo do mês, com principal incidência no penúltimo e último domingo de Agosto.