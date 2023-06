Se anda por Chaves e gosta de Bryan Adams…

O Hotel Casino Chaves prepara-se para recriar o melhor de Bryan Adams, num tributo que se vai realizar num jantar concerto, no próximo dia 10 de junho.

Com mais de dez anos de carreira, os Reckless são a única banda de tributo a Bryan Adams da Península Ibérica e França. Com interpretação dos imensos sucessos deste que foi um dos artistas mais bem sucedidos da década de 1980, estes jantares concerto prometem um espectáculo vibrante e repleto de nostalgia, com uma experiência gastronómica surpreendente, sendo o segundo dia com gastronomia sul americana.

Consagrado pelas suas melodias e voz rouca, Bryan Adams conquistou um setlist de luxo. “Summer of 69”, “Somebody”, “Heaven”, “Run to You”, “Straight from The Heart”, “Everything I Do, I Do It For You”, “One Night Love Affair”, “Please Forgive Me”, “Tonight, It´s Only Love”, são apenas alguns sucessos de Bryan Adams, interpretados nos espectáculos dos Reckless – Bryan Adams Tributo Portugal.

Reconhecido pela sua carreira ímpar, Bryan Adams é recordista de bandas sonoras para a 7.ª Arte, vencedor de dois Grammy’s, dezoito Juno Awards e por vários anos “The singer of the year”.

Já no dia 29 de Julho, o Hotel Casino Chaves vai encher-se de romantismo e glamour para um tributo a Michael Bublé, um dos ícones da música pop/jazz.