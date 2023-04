Se anda pelo Porto vá ver a “Serpentina”

“Serpentina” é o nome do mais recente trabalho artístico da pintora portuguesa Adriana Molder que estará em exposição na Escola das Artes da Universidade Católica no Porto já a partir de 13 de abril. Com curadoria de Nuno Crespo, diretor da Escola das Artes, vão ser expostos 9 desenhos de grande escala e exibido um filme. A inauguração está agendada para 13 de abril, às 18h30, e a entrada é livre.

Adriana Molder, pintora portuguesa premiada e com trabalhos expostos a nível nacional e internacional, caracteriza-se por comparar a criação das suas obras artísticas à forma como os realizadores de cinema preparam os seus filmes. É por isso mesmo que nas pinturas de Molder as alusões a sonhos, memórias e ilusões, assim como o mundo das sombras e fumo estão muito presentes, e os seus retratos transmitem atmosferas sombrias, onde o fantasmagórico e o cinematográfico são predominantes.

“A nova exposição “Serpentina” procura evocar a serpente musa de Anselmo, linha viva, capaz de ser qualquer forma e de provocar susto,” refere Adriana Molder. Além dos 9 desenhos, a exposição é composta por um filme que vai ao encontro das gravuras de Israhel van Meckenem e de Mestre E. S. A, figuras ímpares do período gótico europeu.

De acordo com Adriana Molder, “Serpentina é também um filme, uma fantasia em Stop Motion com um amor particular ao cinema mudo na qual os desenhos e a minha figura se encontram e perdem de forma inusitada. Na encruzilhada de onde surgem estes desenhos – as gravuras de Israhel van Meckenem, do Mestre E. S., mas também a representação do cosmos de Hildegard von Bingen ou a figura de Salomé de Lucas Cranach -, entram agora a imagem em movimento e ainda esse mistério que é a música: Matteo da Perugia, Conan Osiris e a alegria do assobio.”

Nuno Crespo, curador da exposição e diretor da Escola das Artes da Universidade Católica no Porto, salienta “a Escola das Artes é também um Art Center onde organizamos inúmeros momentos de cultura na cidade e as quatro exposições que realizamos anualmente são disso reflexo.” Nuno Crespo refere também “recebermos esta exposição em particular é um grande privilégio. A Adriana Molder é uma pintora portuguesa premiada que tem peças, por exemplo, na Coleção António Cachola, na Fundação EDP, na Fundació Sorigue, ou no Kupferstichkabinett – Staatliche Museen zu Berlin.”

A inauguração da exposição “Serpentina” de Adriana Molder, com curadoria de Nuno Crespo, tem data marcada de inauguração dia 13 de abril, às 18h30, e estará patente até 23 de junho na Sala de Exposições da Escola das Artes da Universidade Católica. Tem entrada livre e pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 19h00.