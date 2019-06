Se anda pelo Porto aqui fica uma sugestão para almoçar ou jantar

A nova estação chega ao restaurante do hotel InterContinental Porto – Palácio das Cardosas com cheiro e sabor a mar. Novas combinações de fazer crescer água na boca, perfeitas para esta altura do ano. Inspirada na “Modern Portuguese Cuisine”, a nova carta do Astória promete ser um ‘hit’ deste verão.

Vestido a rigor para os meses mais quentes do ano, o restaurante Astória recebe o verão com novas propostas deliciosas para fazer frente às altas temperaturas. Pratos que também poderá degustar na esplanada, desfrutando de uma imponente vista para a Avenida dos Aliados.

Comecemos pela tentação das entradas. Para abrir o apetite, há várias opções, como taco de atum, ostra, água de agrião e ananás dos açores; ravioli de lavagante, percebes, gaspacho de ruibarbo e alga kodium; ervilhas doces (cruas, dashi de algas com caril, crumble de bolo de caril e rabanete); consommé de bacalhau, línguas de bacalhau, puré de gema, tomate e salsa e terrina de foie-gras, presunto pata negra, cantalupe.

Na altura de escolher o prato principal, a tarefa não será fácil, há várias combinações às quais terá dificuldade em resistir, nomeadamente peixe de alto mar ao vapor, cebolo grelhado, puré de aipo e emulsão de amêndoas verdes; bacalhau confitado, terrina de batata e toucinho, puré de espinafres e aipo; tradicional arrozada de peixes e crustáceos; Arroz cremoso de favas, crocante de arroz e especiarias; peito de frango do campo ao vapor de champanhe, coxa confitada, couve de Bruxelas e morilles e leitão à Bairrada, puré de maça reineta, pó de cabidela, ostra de Aveiro.

Do forno de carvão saem diretamente para a mesa iguarias com sabores e texturas deliciosas, como o Novilho no carvão, pimentos assados (escalivada), batata palha, mostarda e alface grelhada e o vazio maturado no carvão com batata caseira, azeitona e presunto pata negra.

Para quem não dispensa a sobremesa, há uma variada escolha de doces, com destaque para o souflê clássico de citrinos com gelado de beterraba e lima e crumble de manteiga; molho morango e champanhe, gelado de champanhe, puré de morango, granizado de morango, morangos verdes e “pamonha”, crocante, gelado de milho e granizado de lima e coco.

E se apenas um prato não é suficiente, poderá optar pelos menus de degustação, um de quatro e outro de sete pratos, onde irá provar vários sabores da nova carta e os vinhos que melhor combinam a um preço especial.

Novas combinações que lançam o desafio para experimentar as novas sugestões do Astória, um dos restaurantes de referência na cidade do Porto.