Se anda pelo Porto aproveite para descobrir vinhos

De 17 a 18 de abril, O Wine Market será realizado no belíssimo Mercado Ferreira Borges, um local icónico em pleno centro histórico do Porto, e dentro do espaço Hard Club, privilegiando o contacto entre os visitantes e os produtores.

Juntando apreciadores de vinhos e os produtores, partilhando novidades, o local ideal para um fantástico mercado de vinhos!

Num espaço amplo e ambiente descontraído, das 11:00 às 19:00 na sexta e das 12:00 às 19:00 no domingo.

O evento conta com 40 produtores, de variadas regiões, que irão levar ao Porto, mais de 350 referências.

Quinta da Lameira lança a sua marca no Wine Market, e a ela se juntarão Casa de Cello, Quinta do Roncão, Sapateiro Wines, The Portuguese Winery, Pedro Milanos, Reguengo de Melgaço, Companhia Agrícola Sanguinhal e as suas três Quintas, Vinhos d’Avó, Ceira Wines, Vinisicó com 6 Produtores de Terras de Sicó, Vinhos Quinta do Paúl, By Élio Lara, Douro Prime, Quinta de Folgorosa, Vale de Cortém, Quinta Vale do Armo, Montel Wine, Quinta da Vinha, Vinhas Velhas Garrafeira com 15 excelentes produtores e mais algumas surpresas.

Os visitantes têm a possibilidade de falar com os produtores, conhecer novos vinhos, e adquirir vinho a preços especiais.

Nesta edição do Wine Market terão ainda a possibilidade de conhecer e apreciar uma nova marca que será lançada no mercado, e experimentar as novas colheitas dos produtores presentes.

Para uma melhor experiência de harmonização com o vinho, contam com ótimos produtos regionais e gourmet, num local belíssimo animado por DJ ajudando a um ambiente cool e descontraído.

No domingo o Get Together Profissional, abre as portas aos Profissionais do sector, para uma partilha e descoberta dos múltiplos vinhos.

Mais informações no Facebook ou Instagram.