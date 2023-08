Se anda pela região de Óbidos não deixe de ir ao Emprata

Localizado em Óbidos, na Costa de Prata, o restaurante Emprata, referência gastronómica do hotel Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort, acaba de apresentar uma nova carta, idealizada e confecionada pelo equipa do chef Bernardo Vitorino e complementada pela chef de pastelaria Salomé Inácio.

Reconhecido pela abordagem contemporânea e criativa à cozinha portuguesa, onde as estrelas são os produtos e tradições da região do Oeste, o Emprata amplia esse conceito ao incorporar aromas internacionais que variam ao longo do ano, de estação para estação. Foi este mesmo princípio que orientou o desenho da sua nova carta, que evidencia a forte influência dos produtos de excelência da região Oeste, responsável por mais de metade da produção nacional de hortícolas.

Na nova carta, nas entradas, surge em destaque o Robalo fumado com Aguachile, Maçã, Kiwi e Tapioca, assim como o Atum do Atlântico com Batata-doce, Leite de tigre e Togarashi. A opção de Burrata com Tomate da estação, Ameixa e Manjericão, e a Beterraba vermelha com Framboesa, Gengibre, Avelã e Toranja são sugestões frescas, perfeitas para o verão. O Cremoso de Abóbora Hokkaido com Coco e Citronela apresenta-se como uma alternativa aromática e original.

Nos pratos principais, evidenciam-se opções de peixe como o saboroso Bacalhau e Línguas, servido com Caldeirada, Ovo 63 e Pimenta verde. O Pregado da Berlenga, acompanhado de um delicioso Arroz de Ameijoas da foz, Gamba da costa e Ostra é outra escolha tentadora, bem como a Garoupa com Couve-flor, Limão de Mafra e Coentros, que oferece uma saborosa combinação.

Na carne, as opções incluem o Lombo de Vaca maturada, enriquecido com Cherovia, Alho negro e Tutano, ou o Peito de Pintada, acompanhado por Raiz de Aipo, Foie Gras e Pera Rocha do Oeste, que proporciona uma experiência rica em sabores. Por último, o Malhado de Alcobaça, servido com o toque fresco do Coração de Alface, Cenoura de areia e o toque exótico da Pimenta Voatsiperifery, apresenta-se como uma escolha singular a não perder.

Não são esquecidas as opções vegetarianas, com pratos como o Caril verde, Cenoura, Trigo Sarraceno e Cebola, ou a Couve-flor acompanhada com Chimichurri, Salsifi e Caju.

A experiência culmina com sobremesas criativas, como a Ode à cornucópia de Alcobaça; o Pêssego local com Coco e Caril; e o Limão de Mafra com Mel de rosmaninho e lavanda. As tradicionais Framboesas do Oeste com Chocolate branco e Pistachio são igualmente imperdíveis, assim como a Seleção de Fruta laminada ou a ampla oferta de Gelados artesanais.

Uma das inovações da nova carta do Emprata é a oportunidade de desfrutar de uma experiência completa com o menu “Momentos”, que inclui couvert, entrada, prato principal e sobremesa, tudo por apenas 45 euros. Adicionalmente, está disponível uma opção de harmonização especial de vinhos com um acréscimo de 20 euros.

O restaurante Emprata, o mais exclusivo do resort, assume-se como uma referência na região Oeste, oferecendo um ambiente sofisticado e um serviço atento e personalizado. Com capacidade para 41 lugares sentados, o Emprata encontra-se aberto de quinta a segunda-feira para jantar, entre as 19h30 e as 22h30.