Se anda pela linha do Estoril não perca este ‘brunch’

Disponível aos sábados e domingos entre as 11h00 e as 13h00, o ‘brunch’ do Intercontinental Estoril tem um menu de “fazer crescer água na boca”, como sumos naturais, ovos Benedict, scones, waffles, crepes e outras delícias irresistíveis.

Se está a contar os dias para desconfinar e voltar a desfrutar das refeições tardias de fim de semana o Villa Atlântico do emblemático hotel da linha tem o ‘brunch’ ideal, isto sem falarmos na vista deslumbrante para o mar.

Esta refeição combina, claro, com os fins de semana, por isso esta disponível aos sábados e domingos, das 11h00 às 13h00, pelo valor de 29 euros por pessoa (não inclui bebidas alcoólicas nem refrigerantes). Assim, este brunch é ideal para usufruir depois (ou antes) de uma caminhada pela linha do Estoril.

O menu é irresistível a par da vista para o mar que o Villa Atlântico oferece. Para os fãs de ovos, há uma seleção para todos os gostos: estrelados, mexidos, escalfados, florentine, omolete ou ovos Benedict. No cardápio há bacon, salsichas de porco e peru, tomate assado, cogumelos salteados e tofu grelhado.

Claro que também não poderiam faltar os crepes, scones, waffles ou panquecas preparados na hora e que chegam quentinhos à mesa. Por fim, pode provar as papas de aveia preparadas com leite meio gordo, passas e mel. A acompanhar há sumos naturais: laranja, pêssego, abacaxi, melancia ou melão.

Se ainda não esta convencido o melhor é mesmo provar para avaliar este ‘brunch’. Para mais informações ou reservas contacte o +351 218 291 100 ou o email reception.estoril@ihg.com. O estacionamento é gratuito.