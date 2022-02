Scholz recusou PCR russo

O chanceler alemão recusou-se a fazer um teste PCR russo antes do seu encontro com o Presidente Vladimir Putin, realizando um teste de diagnóstico à covid-19 na embaixada alemã em Moscovo, sob supervisão de um médico alemão.

Esta situação foi divulgada pelos meios de comunicação alemães, lembrando que o Presidente francês, Emmanuel Macron, também se recusou a ser submetido a um teste PCR russo quando se deslocou, na semana passada, a Moscovo.

Scholz viajou para Moscovo com uma delegação composta por mais de 50 pessoas, incluindo jornalistas, e cada um dos integrantes teve de apresentar três testes PCR negativos antes de embarcar para a Rússia.

O chanceler alemão chegou na manhã desta terça-feira a Moscovo, onde terá uma reunião com Putin, focada na crise da Ucrânia. A Alemanha e a Rússia têm relações económicas intensas e os russos são os principais fornecedores de gás do mercado alemão. O gasoduto Nord Stream 2, que transporta gás russo para a Alemanha através do Mar Báltico, está concluído, mas ainda não está operacional.

Horas antes do encontro, a Rússia anunciou que vai iniciar hoje a retirada de algumas das suas tropas de perto das fronteiras da Ucrânia, por terem concluído os exercícios militares em que disse terem estado envolvidas.

A tensão entre Kiev e Moscovo aumentou desde novembro passado, depois de a Rússia ter estacionado mais de 100.000 soldados perto da fronteira ucraniana, o que fez disparar alarmes na Ucrânia e no Ocidente, que denunciou os preparativos para uma invasão daquela ex-república soviética.

Em dezembro, a Rússia, que nega ter intenções bélicas, exigiu garantias de segurança por parte dos Estados Unidos e da NATO para impedir que a Aliança Atlântica se expandisse mais para o leste e estacionasse armas ofensivas perto de suas fronteiras.

Desde então, têm sido desenvolvidos intensos esforços diplomáticos para tentar diminuir o clima de tensão e impedir uma escalada militar, com vários representantes ocidentais a visitarem, nas últimas semanas, as capitais da Ucrânia e da Rússia.