Scholz: alemães estão unidos diante dos desafios

No seu primeiro discurso de Ano Novo como chanceler alemão, Olaf Scholz apelou aos cidadãos para que usassem todas as ofertas de vacinação, tendo em vista a rápida propagação da variante Ómicron do vírus.

Ao mesmo tempo, pediu compreensão relativamente às novas restrições que entraram em vigor depois do Natal, por exemplo, nos contactos privados. “A ação conjunta também é necessária se a Alemanha quiser atingir seus objetivos climáticos e se tornar independente do carvão, petróleo e gás em menos de 25 anos”, afirmou.

“O ano de 2021 foi muito desafiador para todos nós”, disse Scholz. A pandemia, com os seus fardos e profundas restrições, está “presa nos nossos ossos”.

Scholz também recordou as inundações devastadoras na Renânia do Norte-Vestfália, Baviera e Renânia-Palatinado. “Por pior que tenham sido – a nossa reação a elas também contém uma mensagem totalmente positiva: como sociedade na Alemanha, aceitamos resolutamente esses desafios.”

Scholz novamente negou que a sociedade alemã estivesse dividida por causa da pandemia. “O oposto é verdadeiro. O nosso país está unido. O que eu noto por todo o lado é uma enorme solidariedade, uma enorme disposição para ajudar”.

Olaf Scholz agradeceu a todos os que trabalham pelo bem comum, saúde e segurança – seja em hospitais, enfermarias, práticas médicas ou postos de vacinação, nas esquadras de polícia e nas forças armadas e também agradeceu aos cidadãos que tentaram cumprir as regras relativas à pandemia.