Schmidt sobre goleada: pedir desculpa não basta

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse esta quarta-feira que pedir desculpas pela goleada sofrida frente ao FC Porto, na I Liga de futebol, “não basta” e apontou a uma boa reação frente ao Rangers, na Liga Europa.

“Pedir desculpa não basta. Temos de reagir em campo. Foi isso que disse depois do jogo [com o FC Porto]. Claro que tenho pena pelos adeptos, porque queremos dar-lhes alegrias. Mas dar-lhes alegrias, depois de domingo, não é pedir desculpa. Se queremos dar-lhes alegrias, temos de fazer um grande jogo na quinta-feira”, esclareceu o alemão, no Seixal.

O técnico tinha sido questionado, em conferência de imprensa de antevisão da partida dos oitavos de final da Liga Europa, sobre a divergência entre as suas palavras e as do presidente do clube, Rui Costa, que pediu desculpa aos benfiquistas no final do encontro e defendeu, no entanto, a sua “atitude” perante a derrota (5-0) frente aos ‘dragões’.

“Não finjo ter uma atitude diferente após uma derrota. Essa não é a minha atitude, eu tenho uma atitude diferente. Eu quero mostrar, no próximo jogo, um futebol diferente e uma exibição diferente. É nisso que estou focado e é assim que sou”, vincou o alemão.

Nesse sentido, lembrou que o jogo com o FC Porto “está terminado” e que, por isso, não é possível “recuperar os três pontos” perdidos, pelo que insistiu que está apenas “100% focado em preparar a equipa” para enfrentar o Rangers.

“A solução é sempre a mesma no futebol. Depois de uma derrota, a solução está sempre no relvado. No do treino e no do jogo seguinte. E a minha tarefa, especialmente quando há muito ruído em volta da equipa, é estar 100% concentrado para prepará-la da melhor forma”, desabafou Schmidt.

Além disso, admitiu que o desaire frente ao FC Porto “não é normal” e mostrou-se confiante na capacidade de reação dos seus jogadores.

“Já ganhámos duas vezes ao FC Porto e uma vez ao Sporting. Já mostrámos que conseguimos ganhar estes jogos e ganhar ao FC Porto com a ‘folha limpa’. Mostrámos que sabemos defender bem e temos de voltar a fazê-lo. Todos os jogadores são responsáveis por isso e estou certo de que vão mostrar uma boa reação”, concluiu o técnico ‘encarnado’.

Antes do técnico, também Fredrik Aursnes admitiu que os jogadores não estão “felizes pela forma como correu o jogo” com os ‘azuis e brancos’ e ‘apostou’ em dar ao treinador a reação exigida.

“Claro que podemos pedir desculpa pela exibição. Não estamos felizes, estamos desiludidos e magoados. Mas temos de olhar em frente, mantermo-nos unidos e prepararmo-nos para o próximo jogo. É a única coisa que podemos fazer”, lamentou o jogador norueguês.

O Benfica recebe o Rangers na quinta-feira, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do alemão Tobias Stieler.

A equipa orientada por Roger Schmidt procura reagir a duas derrotas consecutivas, frente ao Sporting (2-1), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e frente ao FC Porto (5-0), goleada que deixou os ‘encarnados’ a um ponto do líder da I Liga, o Sporting, que tem menos um jogo disputado.

Para chegar aos oitavos de final da Liga Europa, o Benfica terminou o Grupo D da Liga dos Campeões em terceiro lugar, atrás de Real Sociedad e Inter Milão, e afastou o Toulouse, no play-off de acesso e esta fase da competição, com uma vitória por 2-1, em Lisboa, e um empate 0-0 em França.