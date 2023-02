Schmidt não negoceia. Só joga quem quiser estar no Benfica

O técnico Roger Schmidt esclareceu na terça-feira, último dia do mercado de inverno, que está satisfeito com o seu grupo de trabalho e vincou que o importante é ter atletas que gostem de jogar pelo Benfica. Estas declarações surgiram na sequência da confirmação da transferência do argentino Enzo Fernández para o Chelsea.

“Falei com o presidente sobre isso e o negócio está feito. Faz parte do futebol. A única coisa que importa é o Benfica. Não vou mais falar de jogadores que já não estão cá. Estou muito feliz com os jogadores que tenho. Gosto da atitude e mostram que gostam de jogar pelo Benfica. Isso é muito importante”, disse Roger Schmidt.

O treinador germânico falava na ‘flash-interview’ da Sport TV, após o triunfo por 3-0 no campo do Arouca, na 18.ª jornada da I Liga, que permitiu à equipa lisboeta reforçar a liderança da competição.

Enzo Fernández, que chegou no início desta temporada à Luz, falhou o duelo em Arouca e, de acordo com a imprensa desportiva, deverá rumar ao Chelsea, de Inglaterra.