Schmidt confirma: Rafa não vai ao Mundial

Realizam-se esta terça-feira as eleições intercalares nos Estados Unidos, que determinam a distribuição de lugares no Congresso norte-americano. Para além de serem consideradas um referendo ao presidente no poder, as “midterms” serão decisivas para as eleições presidenciais de 2024, com Donald Trump preparado para apresentar a recandidatura. Joe Biden alerta que a democracia também está em jogo nestas eleições e está atualmente “sob ataque”.