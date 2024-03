SC Znojmo é o clube mais português da Chéquia

Chama-se SC Znojmo, foi fundado em 1953 na Checoslováquia, milita no 3.º escalão de futebol checo e podia ser apenas mais um clube de divisões secundárias, mas tem uma particularidade: há 11 portugueses no seu plantel.

Foi durante a temporada 2022/23, com a chegada do técnico João Capela, que o emblema de Znojmo passou a “falar” a língua de Camões. Em fevereiro, o treinador assinava pelo então penúltimo classificado do respetivo escalão com a árdua tarefa de conseguir a manutenção. Concluído esse objetivo, Capela fez as malas e rumou ao Salam Zgharta, do Líbano, deixando para trás boas indicações do talento que se poderia encontrar em Portugal.

Decidida a apostar no talento lusitano, a administração foi buscar o treinador Luís Silva (entretanto substituído por Rui Amorim) e um conjunto de atletas portugueses, estratégia que parece estar a surtir efeito, uma vez que à 17.ª jornada o Znojmo é 5.º classificado e está apenas a 4 pontos do 1.º lugar.

De acordo com a plataforma desportiva ZeroZero, do elenco fazem parte os defesas Ézio Pinto (luso-angolano ex-Vitória de Setúbal), Diogo Bessa (ex-La Nucía), César Rafael (ex-Pêro Pinheiro) e Gito (ex-vianense). Como médios, o clube conta com Marcelino (luso-guineense ex-Differdange), Luís Pedro (ex-Monção), João Rodrigues (ex-PO Xylotymbou) e Keyner De Vasconcelos (luso-venezuelano ex-Carabobo FC). Já no ataque, fazem parte dos quadros Duarte Ferreira (ex-Cascais), Miguel Velosa (ex-Peniche) e Rodrigo Vilela (ex-Cherno More).

O próximo encontro da equipa mais portuguesa da Chéquia está agendado para 10 de março, dia em que visitará o FC Slovácko B, antepenúltimo classificado.