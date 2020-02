SC Braga contrata internacional português

O clube minhoto assegurou a contratação de Rolando, defesa central que se encontrava sem clube. O jogador assina contrato por duas épocas e meia.

Rolando vai ser jogador do Braga por duas épocas e meia, apurou o JN junto de fonte conhecedora do processo. O defesa central, de 34 anos, estava sem clube depois de ter representado o Marselha durante quatro temporadas. Chega ao Minho na qualidade de jogador desempregado, o que lhe permite ser inscrito e ser utilizado no imediato pelo treinador Rúben Amorim.

