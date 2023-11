Sauditas têm 100 milhões para comprar Bruno Fernandes

O assédio futebolístico da Arábia Saudita ao criativo português Bruno Fernandes já não é novo mas os responsáveis pela liga onde joga Ronaldo estão agora a preparar-se para oferecer ao Manchester United 100 milhões de euros em troca do passe do jogador.

De acordo com O Jogo, terá já existido uma reunião entre os agentes de Bruno Fernandes e alguns interessados sauditas, embora mais nenhuma informação sobre uma possível transferência tenha sido avançada.

Recorde-se que Bruno Fernandes foi formado entre Infesta, Boavista e Pasteleira antes de se juntar aos italianos do Novara, clube onde despertou o interesse dos também transalpinos da Udinese. Depois de três épocas ao serviço deste emblema, assinou pelo Sampdoria, onde só esteve durante um ano desportivo. Em 2017/18 chegaria a Alvalade para “rebentar” com as estatísticas. Foram 137 jogos de leão ao peito, 63 golos e 47 assistências para os seus companheiros. No mercado de inverno de 2019/20, assinou pelo Manchester United, onde figura até ao momento.

Bruno Fernandes é uma das peças fulcrais do gigante inglês, mas tem sido alvo de alguma contestação fruto de uma época menos conseguida a nível individual e coletivo.