Saudades do regresso que ainda não chegou

“Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

(…) Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.”

Fernando Pessoa

Portugal é um país localizado no sul da europa, faz parte da península ibérica, não somos Espanha, a Este fazemos fronteira com Espanha. Nas margens do Oeste de Portugal damos de caras com o oceano Atlântico, que moldou muito a nossa cultura em todos os aspetos. O bacalhau salgado, as sardinhas assadas, as praias do Algarve muito desejadas, a arquitetura que adapta as nossas estruturas ao mar, as lágrimas derramadas, lendas marinhas, o cheiro característico, a cor da pele, as pessoas hospitaleiras e uma lista infindável de características que uniram o Mar a uma nação e que juntos são grandes e poderosos.

São 10.000.000 de habitantes a amar este país e mais de 5.000.000 pelo mundo fora que desejam um dia regressar.

Os estrangeiros normalmente descrevem os portugueses como pessoas que gostam de música, gostam de comer e beber o seu cafezinho ao acordar, ao almoço e ao deitar.

Só quem é emigrante entende que, quando estamos longe do nosso país, o bocadinho de Portugal que temos são os nossos produtos nacionais. Quase que vertemos uma lágrima quando na mesa vemos posta uma mesa portuguesa, damos uma garfada num prato bem azeitado de bacalhau, a pairar no ar o cheiro do vinho nacional e a sobremesa com o cafezinho. Ali no espaço de minutos, temos um pedacinho de casa, daquilo que nos pertence.

Os estrangeiros passaram a reconhecer que o vinho francês não é o melhor do mundo, porque o português também existe, não é só vinho do porto ou o vinho madeira.

Aqui deixo a receita para 2022 a todos os portugueses.

A vida dá-nos sempre a oportunidade de fazer algo de que gostamos, o que eu desejo para 2022 para cada um dos leitores do BOM DIA é que se inspire em Portugal, não deixe que a lista de 2022 fique para 2023, decore a sua casa com produtos de Portugal, acorde cedo e leia 5 minutos o livro de um autor português, compre a tão sonhada casa em Portugal, use as redes sociais para aprender e partilhar coisas positivas, não se prive de fazer o que gosta porque tem medo do julgamento de outros, seja voluntário, cuide do seu bem-estar e daqueles que o rodeiam, faça novas amizades, vá mais vezes a Portugal, tome mais decisões, passe mais tempo com as pessoas que ama, cuide da sua saúde para passar os 100 anos, aprenda uma coisa nova todos os dias ou aprenda um novo idioma. E o principal, que nunca esqueça as suas raízes porque ser português é levar no sangue a marca de um povo único. Não deixemos isso morrer.

Bom 2022 a todos, com saúde, paz e alegria a dobrar.

Um dia regressaremos à nossa terra Natal.

Dévora Cortinhal