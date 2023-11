Saudades da menina que fui outrora…

Hoje, estou saudosa da menina que fui um dia, lá pelos meus distantes 13 anos de idade… E põe distante nisso!

Era uma boa menina, tinha bom coração… Era cheia de sonhos mil, alguns exóticos, outros nem tanto…

Um tanto louca, eu admito, meio incrédula, curiosa, apaixonada por história e estórias, questionadora desde tenra idade, mas já sabia das coisas… E hoje já não sei se sei…

Era amiga dos Ets… Gostava de olhar as estrelas noite a dentro… Gostava de investigar a razão de tudo o que acontecia… E a explicação tinha que vir da ciência…

Queria ser agente do FBI… Queria voar e pilotar aviões de guerra… Queria ser Capitã da Aeronáutica…

Amava o Pequeno Príncipe… Amava Antoine de Saint-Exupéry…

Era um pouco bruxa… Mística, sem ser religiosa… Era diferente…

Era cientista também… Sabia que nesse planeta tudo é energia…

Nunca acreditou no Deus da bíblia… Acreditava e admirava Jesus de Nazaré, com sua doutrina de amor… Seu olhar amoroso… Pura Luz…

Aos 5 anos de idade já questionava as estórias de milagres religiosos… Era uma “São Tomé” convicta…

Fazia experiências sobre o poder da mente… De controlar a mente das pessoas na rua…

No ônibus… ou até na sala de aula…rsrsrs

E fazia experiências de usar a mente para mover objetos(telecinesia) e interferir na matéria…

Teve sim alguns sucessos significativos nessa área…

Mas como tinha uma mente incrédula por natureza sempre questionava os resultados…

Era fã de Erich von Däniken… Tinha certeza de que os deuses eram mesmo astronautas… rsrsrs

Era determinada… Decidida e sabia o que queria…

Mas não vinha de uma família abastada… Eis a questão que podia ser um entrave para os seus sonhos de realização… Pensava na sua sábia inocência pré-adolescente…

Achava que nascera errado nesse mundo… Ou as outras pessoas tinham nascido errado no seu mundo… Talvez as pessoas desse planeta não estavam ainda preparadas para essa menina. (rsrsrs)

Sabia sonhar… Saudades de mim outrora… Já não sei mais se sei sonhar…

Arádia Raymon