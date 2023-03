Saudades da aldeia? Ruben Portinha compreende-o bem

Ruben Portinha lançou esta sexta-feira “Saudades da Minha Aldeia”, um single em homenagem ao seu pai, José Campos Portinha, poeta popular.

“Saudades da Minha Aldeia”, dueto com Ana Laíns, faz parte de uma coleção de 14 canções que compõem o próximo álbum do músico, todas compostas por Ruben e com poemas de seu pai, cada uma interpretada por um conhecido artista do panorama nacional.

“Esta música foi o começo de tudo, o rastilho que originou a ideia de fazer um álbum inteiro. Na verdade, para além do poema, também foi o meu pai quem criou a base melódica, eu limitei-me a aprimorá-la.” – explica o autor.

O poema resume o êxodo rural e a nostalgia que se tem ao estar longe da terra que nos viu nascer, tão típico na geração do poeta José Portinha e é uma das temáticas mais recorrentes na sua obra. Uma canção genuína e despretensiosa. Para cantá-la, Ruben pensou imediatamente em Ana Laíns: “Convidar a Ana foi algo intuitivo, porque a voz dela surgiu logo no meu inconsciente quando comecei a construir a canção. É uma artista incrível, alguém que admiro muito e cujo trabalho merece todo o reconhecimento.”

Por sua vez, Ana Laíns aceitou imediatamente o convite: “Poderia ter aceitado exclusivamente pelo carinho e respeito que tenho pelo Ruben enquanto colega que vive diariamente as mesmas lutas que eu, mas quando me falou do projeto e das suas intenções ao homenagear o seu pai de uma forma tão terna e cheia de amor, senti uma empatia imediata.”

Produzido pelo músico José Manuel David e coproduzido pelo próprio Ruben Portinha, que para além de lhe dar voz, ficou ainda encarregue de tocar cajón, baixo e guitarra acústica.

Carlos Lopes no acordeão e Fernando Silva na guitarra portuguesa complementam os arranjos com a qualidade e a mestria que os caraterizam.

O vídeo do tema foi realizado por Rita Féria e para além da performance, mostra a exata aldeia de que nos fala o tema: Santo Estêvão (ou Forca como é conhecida pelos habitantes locais). Onde de resto podemos ver, em cada rua pela qual passamos, uma quadra alusiva à mesma.

“Saudades da minha aldeia” é um tema de raiz bem portuguesa que vai com certeza encantar.