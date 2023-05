Saudade da Maro?

Após a sua vitória no Festival da Canção de 2022 com o tema “Saudade, saudade“, Maro apresenta este ano o seu mais recente álbum “Hortelã”. A cantora vai dar a conhecer ao público o seu trabalho na sua digressão por Portugal.

A digressão inicia-se na Madeira, no “Festival Aqui Acolá”, em Ponta do Sol, no dia 20 de maio e continua pelo Cine-Teatro Alba, em Albergaria-A-Velha, no dia 26.

O Theatro Circo, em Braga, recebe a artista a 03 de junho, o CCB, em Lisboa, no dia 7, a Casa da Música, no Porto, no dia 14, e por último, o Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 17.

“Hortelã” é o sétimo disco de Maro e o primeiro da artista distribuído pela Sony. Contrariamente ao seu antecessor, “can you see me?”, este é maioritariamente escrito em português e “tem um registo mais íntimo”, afirma a “Sons em trânsito”, a agência da cantora.

Este álbum de guitarra e voz foi co-produzido pela própria artista com dois amigos guitarristas, Darío Barroso e Pau Figueres, com quem se irá apresentar em palco.

Nos concertos de Lisboa, Porto e Coimbra haverá, ainda, a possibilidade de adquirir bilhete para uma sessão de “Q&A” (perguntas e respostas) com a Maro.