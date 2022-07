Satisfeito com o SNS￼

Por acaso, fiquei lixado convosco. No dia 3 de Julho disse-vos que iria a uma consulta médica, ficaram muito contentes por eu ir a uma consulta médica, mas depois nenhuma alminha me perguntou de tinha corrido bem ou mal. Por isso estou amuado convosco.

Para vossa informação, e mesmo que não queiram saber, a consulta foi adiada e realizou-se ontem. Foi uma consulta muito interessante e iniciou-se à hora marcada, nem sequer tive de esperar. Eu sou daqueles tipos que não vou adiantado horas e ao final de um tempo, protesto porque estou à espera há duas horas. Entrei para a consulta de enfermagem e de repente a enfermeira começa a falar comigo de forma estranha e eu não entendia nada do que ela dizia. Era cedo e eu, ainda não estava preparado para que de repente uma enfermeira com uma bata de um hospital de Madrid. Era espanhola, pequenita, simpática e dava-me ordens que eu não entendia. Pesou-me, mediu-me a barriga e passou-me para a colega portuguesa.

Perguntaram-me se eu era hipertenso, respondi que sim, mediram-me a pressão arterial que estava nos 10 de máxima, 6 de mínima. Ficaram admiradas, perguntaram-me se era normal, afirmei que sim e passamos para os meus alimentos.

Falei do que comia ao pequeno-almoço, que almoçava em casa da minha sogra e fazia o jantar em casa. Que comia de tudo e era viciado em presunto.

Disseram-me para ter cuidado com o “jamon” porque tinha muito sal e poderia aumentar a tensão. Na verdade, a tensão agora é baixa a comer presunto, e poderia até aumentar a quantidade sem problemas. Falei de saladas e da quantidade de cervejas que bebia sexta e sábado à noite no boteco do Xixas Marques. Ficaram horrorizadas e ao mesmo tempo riram-se. Muitas das vezes, a qualidade dos profissionais também se verifica na forma como interagem com os utentes, e mesmo apesar de terem uma missão a cumprir e estarem a cuidar da minha saúde, também com humor se dá a volta a rezingões como eu.

Começar uma consulta médica a receber parabéns é muito agradável, mas aconteceu e de facto agradeci, mas foi uma questão de sorte por ter um coração que tem a fiabilidade de um IWC.

Depois estive a negociar o que poderia comer e a quantidade de exercício diária. Embora tendo sido uma negociação difícil, cada um cedeu um bocadinho e fizemos um acordo de cavalheiros.

Sai de lá feliz e mais uma vez, satisfeito com o SNS.

Pedro Guimarães