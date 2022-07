Sátão e Les Ulis organizam exposição no âmbito da geminação

É inaugurada este domingo em Sátão uma exposição coletiva de 25 artistas que decorre no âmbito da geminação daquele município do distrito de Viseu com a mairie de Les Ulis, da região parisiense.

O evento conta com a presença dos dois presidentes de câmara, Clovis Cassan e Alexandre Vaz, e vários vereadores, entre os quais alguns de origem portuguesa, além do deputado eleito pela emigração na Europa, Paulo Pisco.

Les Ulis é uma comuna francesa, situada no departamento da Essonne. A cidade fica a cerca de 20 quilómetros a sul de Paris.

O evento decorre na Casa da Cultura de Sátão. A exposição está patente até 25 de agosto de segunda a sexta das 9:00 às 17:30 e sábados das 9:00 as 13:00.