Sarkozy condenado a três anos de prisão

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi, esta segunda-feira, condenado a três anos de prisão, dois dos quais com pena suspensa, por corrupção e tráfico de influências. Ainda pode recorrer.

Sarkozy, de 66 anos, foi considerado culpado de tentar subornar um magistrado, Gilbert Azibert, ao oferecer-lhe um emprego de prestígio no Mónaco em troca de informações confidenciais sobre um inquérito criminal. O ex-presidente francês foi julgado em conjunto com o juiz em causa e com o ex-advogado, Thierry Herzog, que receberam a mesma sentença, confirmou a imprensa francesa.

O ex-chefe de Estado, que exerceu o cargo entre 2007 e 2012, terá prometido, em 2014, um posto no Conselho de Estado do Mónaco se Azibert, que na altura estava no Supremo, ajudasse na investigação do chamado “caso Bettencourt”, numa referência à investigação ao financiamento ilegal da campanha presidencial de 2007 pela mulher mais rica de França, Liliane Bettencourt (herdeira da L’Oreal).

