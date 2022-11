Saramago homenageado com bailado em Genebra

No âmbito da celebração do centenário do nascimento de José Saramago, a Coordenação de Ensino Português na Suíça e a Embaixada de Portugal em Berna promovem, em Genebra, um excerto do espetáculo de bailado Nuestros Nombres, no dia 20 de novembro.

Os bailarinos clássicos Filipa de Castro e Carlos Pinillos, a artista Diana Gil, acompanhada de Gonçalo Vitorino, e a Tuna Helvética apresentam, a partir das 15h30, na AULA do Centre de formation professionnelle construction (CFPC), Avenue Gérard-de-Ternier 18, 1213 Petit-Lancy (ao lado do C.O. Grandes-Communes), performances de homenagem ao autor.

A entrada é gratuita, mas a inscrição obrigatória.

#portugalpositivo